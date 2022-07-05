На территории Курганской области хранится более 700 тонн ядохимикатов

На территории Зауралья области хранится 702,12 тонны отходов непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов. Об этом сообщается в отчете Роспотребнадзора о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Курганской области за 2021 год. В ведомстве не рассказывают о том, какое влияние на природу и человека оказывают хранилища, просто уточняют, что химикаты находятся на 13 объектах хранения на территории 9 муниципальных районов, а также Кургана и Шадринска.

Последний раз тема ядохимикатов была в повестке Зауралья осенью 2020 года, когда выяснилось, что на Шуховском полигоне под Курганом неправильно хранятся и загрязняют воздух и воду пестициды, собранные со всего региона. По данному факту возбуждалось уголовное дело, однако чем оно закончилось – не известно. В феврале 2021 года арбитражный суд оштрафовал МУП «Шуховский полигон ТБО» на 4 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду.

Курган, Ольга Федорова

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