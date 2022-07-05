За год 90 курганцев умерли от СПИДа

В 2021 году в Курганской области по различным причинам скончались 385 ВИЧ-инфицированных граждан. Из них 90 человек умерло от СПИДа. В целом заболеваемость ВИЧ в Зауралье на 67,8% выше показателя РФ (40,7 на 100 тыс. населения) и рост кумулятивного числа инфицированных продолжается. По данным Роспотребнадзора, всего на конец 2021 года в Зауралье в зарегистрировано 11 964 ВИЧ-инфицированных граждан, из них 567 – новые случаи.

Среди ВИЧ-инфицированных по-прежнему преобладают мужчины (63,3%). С 2013 года основной причиной заражения продолжает оставаться половой путь (61,7%). На втором месте – парентеральный путь, реализованный при внутривенном введении наркотиков (29,0%). Основная доля инфицированных приходится на курганцев в возрасте 30-39 лет (39,0%) и 40-49 лет (30,6%).

«Отмечается перераспределение возрастной структуры, происходит смещение в более старшие возрастные группы. Так, доля ВИЧ-инфицированных, выявленных в возрасте 30-39 лет, с 2003 года до 2021 года возросла в 2,6 раза», – отметили в Роспотребнадзоре.

Курган, Ольга Федорова

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