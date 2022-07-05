В Зауралье за взятки будут судить замглавы Шадринска

В Курганской области будут судить бывшего заместителя главы Шадринска Татьяну Туганову и директора строительного предприятия, обвиняемых в коррупции. За беспрепятственное подписание актов о приемке выполненных работ по реконструкции шадринских канализационных очистных, а также за своевременную оплату по ним Туганова получила взятки от подрядчика на общую сумму более 260 тысяч рублей. Кроме того, в 2019 году в интересах коммерсанта она единолично приняла решение об увеличении цены поставляемого в рамках контракта оборудования.

«На основании этого незаконного решения из бюджета на расчетный счет предпринимателя были перечислены более 120 млн рублей в счет оплаты непоставленного оборудования и неоказанных в связи с этим услуг, – пояснили в СУ СКР по Курганской области. – В свою очередь директор коммерческой организации обманул представителей администрации Шадринска. Предоставив им фиктивные акты он неправомерно получил бюджетные средства, из которых похитил более 30 млн рублей и распорядился ими по своему усмотрению». На часть из похищенных денег обвиняемый купил дорогой автомобиль, который впоследствии формально переоформил на свою сожительницу.

Напомним, контракт стоимостью 925,3 млн рублей на строительство объекта «Расширение и реконструкция канализационных очистных сооружений был заключен между администрацией Шадринска и ООО «СК Трэйс-Регион» в 2012 году. Срок исполнения – лето 2021 года. За это время в компании сменилось несколько директоров. Сейчас «Трэйс-Регион» признано банкротом.

В итоге Татьяну Туганову обвинили по п.«в» ч.5 ст.290, ч.3 ст.285 УК РФ (получение взятки в крупном размере за совершение законных и незаконных действий и бездействие в пользу взяткодателя, общее покровительство и попустительство по службе, а также злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия). Директору коммерческой фирмы предъявлено обвинение по п.«б» ч.4 ст.291, ч.4 ст.159, п.«б» ч.3 ст.174.1 УК РФ (дача взятки в крупном размере, мошенничество, а также легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

На имущество обвиняемых (коттедж, квартира и автомобили) наложен арест. Расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение утверждено. В скором времени его рассмотрит суд.

Шадринск, Ольга Федорова

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