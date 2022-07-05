У главного курганского полицейского появился новый заместитель

На должность заместителя начальника УМВД России по Курганской области – начальника полиции назначен полковник полиции Константин Кремнёв. Ранее он служил в УМВД России по Липецкой области.

В этой должности Кремнёв сменил Александра Воронежского, который в феврале 2022 года был назначен заместителем начальника ГУ МВД России по Свердловской области – начальником полиции.

Константин Кремёв родился 3 января 1980 года в Чите. Окончил Воронежский институт МВД России. В органах внутренних дел начал службу в 2002 году с должности оперуполномоченного межрайонного отдела милиции по борьбе с преступлениями против личности при УВД Липецкой области. С 2018 по 2020 год Кремнёв руководил Управлением уголовного розыска, а затем в течение двух лет исполнял обязанности заместителя начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Липецкой области.

Курган, Ольга Федорова

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