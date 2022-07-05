Почти 300 тысяч жителей Зауралья пьют воду с повышенным содержанием марганца

Роспотребнадзор по Курганской области озвучил список районов с загрязненной питьевой водой в 2021 году. Согласно данным управления, в территории «риска» по загрязняющим веществам, содержащимся в централизованных системах хозяйственно-питьевого водоснабжения входят 19 территорий.

Почти 300 тысяч курганцев вынуждены употреблять воду, чрезмерно обогащенную марганцем (превышение от 2 ПДК и более). Много марганца в воде Катайского, Далматовского, Шадринского, Шатровского, Белозерского районов и в Кургане.

Превышение нормируемого уровня железа (от 2 ПДК и более) зафиксировано в Альменевском, Далматовском, Катайском, Макушинском, Мокроусовском, Петуховском, Шатровском, Щучанском, Шадринском, Варгашинском, Юргамышском районах и в Шадринске.

Бор превышен в питьевой воде Далматовского, Каргапольского, Катайского, Мишкинского, Шадринского, Шумихинского, Щучанского районов и в Шадринске.

«Под воздействием бора, оказывающего санитарно-токсикологическое действие на организм, находится 47 344 человек Курганской области. Под воздействием железа находится 45 881 человек. Под воздействием марганца – 278 290 человек», – уточнили в Роспотребнадзоре.

Стоит отметить, что марганец имеет свойство накапливаться. Регулярное использование чрезмерно обогащенной им воды приводит к нарушениям в работе центральной нервной системы. На первой стадии заболевания человек быстро устает, постоянно испытывает сонливость, его мыслительная деятельность притупляется, ослабевает память. Если запустить ситуацию, повреждения могут стать необратимыми.

Курган, Ольга Федорова

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