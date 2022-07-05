В Кургане не могут найти подрядчика для ремонта фасада Драмтеатра

Курганские власти не смогли найти подрядную оргнизацию для ремонта фасада государственного театра драмы в Кургане. На аукцион не было подано ни одной заявки, – сообщается на портале Госзакупки.

Согласно техзаданию, за 4,7 млн рублей потенциальный подрядчик должен был отреставрировать фасады здания, выполнить отделку фасадов пристроя, установить деревянные ворота, оконные блоки и металлические дверные блоки и в готовые проемы.

Курган, Ольга Федорова

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