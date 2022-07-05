В Кургане не могут найти подрядчика для ремонта фасада Драмтеатра

Курганские власти не смогли найти подрядную оргнизацию для ремонта фасада государственного театра драмы в Кургане. На аукцион не было подано ни одной заявки, – сообщается на портале Госзакупки.
Согласно техзаданию, за 4,7 млн рублей потенциальный подрядчик должен был отреставрировать фасады здания, выполнить отделку фасадов пристроя, установить деревянные ворота, оконные блоки и металлические дверные блоки и в готовые проемы.
Курган, Ольга Федорова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube