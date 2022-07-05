российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 5 июля 2022, 18:07 мск

Новости Курган

Новости, Кратко, Популярное

В Кургане не могут найти подрядчика для ремонта фасада Драмтеатра

Фото – сайт Курганского театра драмы

Курганские власти не смогли найти подрядную оргнизацию для ремонта фасада государственного театра драмы в Кургане. На аукцион не было подано ни одной заявки, – сообщается на портале Госзакупки.

Согласно техзаданию, за 4,7 млн рублей потенциальный подрядчик должен был отреставрировать фасады здания, выполнить отделку фасадов пристроя, установить деревянные ворота, оконные блоки и металлические дверные блоки и в готовые проемы.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Курган, Урал, Культура, Россия,