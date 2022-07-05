Глава СКР Бастрыкин похвалил курганских и тюменских следователей

Председатель СКР Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания, посвященного результатам работы территориальных управлений по расследованию преступлений прошлых лет, похвалил курганских и тюменских следователей. Их работа в этом направлении была признана эффективной, – сообщили в Следственном комитете.

В целом, по данным ведомства, в 2022 году в суд было передано 1324 уголовных дела о преступлениях прошлых лет, в их числе – 530 дел об убийствах, причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилованиях и насильственных действиях сексуального характера, совершенных в прошлые годы, что вдвое превышает результаты работы в аналогичном периоде 2021 года.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»