В Зауралье смертность превысила рождаемость в 2,2 раза

Численность населения Курганской области за январь-апрель 2022 года сократилась на 4302 человека, в том числе за счет естественной убыли – на 60 %, миграционной убыли – на 40 %.

Как сообщает Свердловскстат, число умерших за первые четыре месяца этого года составило 4722 человек, что превышает число родившихся (2139 чел.) в 2,2 раза. Наиболее распространенными причинами смерти оставались болезни системы органов кровообращения (36,7%), новообразования (13,2%) и внешние причины (7,9%). От коронавируса скончались 553 человека. Миграционная убыль населения в январе-апреле составила 1719 человек.

Курган, Ольга Федорова

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