В Курганской области сокращается поголовье скота и птицы

В Курганской области в 2022 году снизилось производство основных видов продукции животноводства. Так, за январь-май хозяйствами всех категорий произведено скота и птицы на убой в живом весе 16,4 тыс. тонн. Это на 10,7% меньше, чем за такой же период 2021 года. Молока произведено 74,3 тыс. тонн (на 7,5% меньше), яиц – 34,7 млн штук (на 2,3% меньше).

По состоянию на конец мая 2022 года в области наблюдалась тенденция снижения наличия поголовья основных видов скота (за исключением коров) по сравнению с уровнем 2021 года. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 124,4 тыс. голов. Из них 50,3 тыс. голов – это коровы (всего на 0,6% выше уровня аналогичного периода 2021 г.). В целом поголовье КРС сократилось на 2,5%. Поголовье свиней уменьшилось на 5% до 80,5 тыс. голов, поголовье овец и коз – на 1,7% (до 118,5 тыс. голов). Больше всего сократилось поголовье птицы (почти на 9% до 1289 тыс. голов), – сообщает Свердловскстат.

Курган, Ольга Федорова

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