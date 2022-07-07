Курганская автошкола незаконно помогала жителям Сургута получить права

Жители Сургута незаконно получили водительские права при помощи курганской автошколы. Мужчины не хотели проходить обучение и сдавать экзамены, поэтому через посредника передали директору одной из Далматовских автошкол более 80 тысяч рублей. Как сообщили в СКР по Курганской области, они действовали не только в своих личных интересах, но и в интересах двух других лиц,

За это директор оформил и передал обратно через посредника индивидуальные книжки учета обучения на автотренажерах и вождения автотранспортных средств категории «В», а также водительские карточки и свидетельства об окончании курсов водителей. В отношении югорчан возбуждены уголовные дела по п.«б» ч.3 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный за заведомо незаконные действия). А в отношении директора автошколы – по п.«в» ч.7 ст.204 УК РФ(получение подкупа). В скором времени подозреваемым будет предъявлено обвинение.

Курган, Ольга Федоров

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