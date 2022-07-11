Курганского бизнесмена Невзорова наказали за нарушение пожарной безопасности

Предприятие «Курганлес» (принадлежит Анатолию Невзорову), оштрафовано на 400 тыс. рублей за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Об этом сообщает прокуратура Курганской области. Компания, арендующая лес на территории Кетовского района, до начала пожароопасного периода не сожгла порубочные остатки после заготовки древесины. Кроме того, древесина была оставлена у стены леса, а штабели не были разделены противопожарной минерализованной полосой.

В отношении ООО «Курганлес» было возбуждено административное производство по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ, в итоге департаментом гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов региона юрлицу назначен штраф. Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Стоит отметить, что в середине мая в СМИ появилась информация о том, что некоторые арендаторы леса якобы специально допускают пожары в своих угодьях, чтобы в дальнейшем скупить горелый лес за бесценок. «Обязательно появится так называемый «чёрный список» собственников, которые нагло, подло и безответственно ведут себя по отношению к арендованным лесам. Например, уже сейчас панические настроения наблюдаются у арендатора и фермера Анатолия Невзорова – у него в аренде находится много лесов, которые горят практически каждый год, и на складах Невзорова постоянно был в наличии горельник», – сообщало издание Область 45.

Курган, Ольга Федорова

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