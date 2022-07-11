Власти Шадринска сделали заявление из-за срыва сроков ремонта мостов

В Шадринске между подрядчиком и субподрядчиком ремонта мостов произошёл конфликт, из-за которого срываются сроки выполнения работ. Вмешались власти. Заявление одной из сторон городские чиновники назвали фейком. И заявили, что обсуждается вопрос о смене работающих на объекте фирм.

Речь идёт о ремонте мостов через железнодорожные пути и через реку Канаш. Субподрядчиком тут выступает «Газпромпроект». Эту компанию наняло получившее госконтракт Варгашинское ДРСП.

На минувшей неделе «Газпромпроект» заявил, что подрядчик получил от чиновников аванс в 30%, а им выдал всего 5%. Якобы, этих денег не хватает на оплату труда рабочих.

«Мы просили его (директора ДРСП – прим.ред.) перевести хотя бы 2,5 млн рублей на поддержание бригады, на зарплату рабочим и продолжение работ на объекте. Все необходимые документы были предоставлены, однако денег мы так и не увидели», – рассказала руководитель проекта ООО «Газпромпроект» Раиса Дунина в беседе с URA.RU. Не дождавшись денег, иногородние работники покинули стройку, пишет издание.

11 июля мэрия Шадринска распространила сообщение, промаркировав материал с цитатой субподрядчика словом «фейк».

По данным чиновников, сумма аванса между подрядчиком и субподрядчиком изначально была обозначена в 5%, поэтому ДРСП отказали в выдаче средств «Газпромпроекту».

«29.04.2022 года АО Варгашинское ДРСП перечислило в совокупности по двум объектам – 3 млн 753 тыс. руб., т.е. исполнило свои обязательства в полном объеме без нарушения сроков. С учетом выданного аванса у «Газпромпроект» имелись все возможности для выполнения работ и приобретения необходимого материала. Однако «Газпромпроект» затянул сроки начала работ. На дату 01.07.2022 года отставание от графика составляет 3 недели! Субподрядчик, помимо отставания от графика производства работ приостановил работы на объекте и потребовал дополнительное авансирование работ в сумме 4 млн руб. При этом фактическое же выполнение работ в рамках, утвержденных локально-сметных расчетов, составляет 1 млн 680 тыс. руб., без дополнительных работ, которые находятся на согласовании у заказчика», – говорится в заявлении чиновников.

В мэрии Шадринска обещают сменить субподрядчика на объекте.

«По причине возможных рисков неисполнения обязательств со стороны «Газпромпроект» заказчиком и генпродрядчиком принято решение о комиссионной приемке фактически выполненных работ субподрядчиком, а также проведения претензионной работы по возврату ранее выплаченного аванса. Прорабатывается вопрос о заключении договора субподряда с другой специализированной организацией для продолжения работ»,– заключают там.

Шадринск, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»