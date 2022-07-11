Курган на сутки оставят без холодной воды в 33-градусную жару

В Кургане в 33-градусную жару на сутки отключат холодное водоснабжение. Воды не будет с 00:00 15 июля и до ночи с пятницы на субботу, – сообщили в администрации города. Кроме Кургана без воды останутся пос. Юргамыш, с. Кетово, микрорайоны Путейский, Увал, Черемухово и Тополя.

Причина – проведение компанией «Водный Союз» масштабных ремонтных работ на очистных сооружениях водопровода «Арбинка». Как сообщили в «Водном Союзе», в этом году на водозаборе будут проведены мероприятия по замене задвижек большого диаметра на станциях I и II подъемов, замена затворов в блоке основных сооружений, а также ремонт различного оборудования. Для этого необходимо на сутки остановить работу сооружений.

Отключение водоснабжения 15 июля не коснется микрорайонов «варгашинского» направления: Смолино, Лесной, Керамзитный, Затобольный, Глинки и Утяк. Администрация Кургана напоминает потребителям заранее произвести запас воды на время отключения холодного водоснабжения. Причем, набирать воду лучше следует, не дожидаясь вечера четверга, 14 июля, так как из-за большого разбора давление в сети снизится и до верхних этажей вода может не доходить.

Тюмень, Ольга Федорова

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