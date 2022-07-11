В Кургане пристав за 5 тыс. рублей закрывал исполнительные производства

Курганский пристав всего за пять тысяч рублей помогал гражданам избежать наказания в виде обязательных работ, назначенных судом. «В 2021 году судебный пристав-исполнитель Курганского городского отделения судебных приставов дважды выносил постановления об окончании исполнительного производства, записывая в них заведомо ложные сведения относительно выполнения незнакомыми гражданами обязательных работ, назначенных судом в качестве наказания за совершенные административные правонарушения», – сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Незаконная деятельность пристава была выявлена оперативными сотрудниками ОЭБ И ПК УМВД России по Кургану. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), а также по ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Расследование завершено, в ближайшее время уголовное дело по существу рассмотрит суд.

Курган, Ольга Федорова

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