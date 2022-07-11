Курганская епархия устроила протестную акцию на фестивале депутата-единоросса Ильтякова

Курганская епархия и активисты общества «Царьград» устроили акцию протеста на фестивале «Купала», который устроил депутат Госдумы Александр Ильтяков и рекламировал губернатор Вадим Шумков. Курганские священники обвинили организаторов в пропаганде неоязыческих мифов, зацикленности на сексе и демонстрации экстремистских символов.

Как рассказывается на сайте епархии, в начале праздника ведущий сразу предупредил, что то фестиваль «Купала» не имеет никакого отношения к христианскому Ивану Купале (Иоанну Крестителю), а посвящен славянскому божеству. Гостям фестиваля был показан неоязыческий ролик о детях богов – Купале и Костроме. Родные брат и сестра по незнанию вступили в кровосмесительный брак, а потом, случайно узнав об этом, прокляли своих родителей и совершили двойное самоубийство, – рассказывается на сайте курганской епархии.

«Очень сложно понять, как эта выдуманная неоязычниками история помогает укреплять семейные традиции и возрождать культуру наших предков. Так же, как и широкие гуляния с шашлыком и пивом, сжигание чучел и магические гадания в разгар Петровского поста», – отметил председатель миссионерского отдела Курганской епархии иерей отец Алексий. Он добавил, что на фестивале особое внимание уделялось умножению «мужской» и «женской» силы, и соответствующим обрядам. «Но о добродетелях любви и верности никто не говорил», – уточнил священник.



По словам миссионера, главным символом фестиваля «Купала» стала восьмилучевая славянская свастика (как отмечают в епархии – это еще один выдуманный в XX веке славянский символ, который в среде российских неонацистов в 90-х годах получил название «коловрат»).

«В 2010 году «коловрат» был внесён в Федеральный список экстремистских материалов как «изображение, сходное с нацистской символикой до степени смешения. «Коловрат» – одна из популярных татуировок и нашивок у участников украинских нацбатальонов»,– говорится в посте группы Общества «Царьград», который перепостила к себе курганская епархия.

Во время фестиваля иерей Алексий Плохов раздавал гостям листовки, в которых говорилось, что никакого бога Купалы в реальности не существовало и что смешение празднования Рождества Иоанна Крестителя (по-народному Иван Купала) и летнего солнцестояния в сознании людей произошло благодаря стараниям неоязычников.

Справка: Общество «Царьград» является самой крупной организаций русского народа и объединяет представителей Союза Добровольцев Донбасса, Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья, Союза православных женщин и других патриотических и православных объединений. Курганское отделение «Царьграда» возглавил митрополит Курганский и Белозерский Даниил. Духовником отделения избран иерей Леонид Перчугов.

Курган, Ольга Федорова

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