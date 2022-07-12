В Зауралье чиновники не расплачиваются по муниципальным контрактам

Администрация Кетовского района не платит подрядчикам за выполненные работы по контрактам. Деньги удается получить только при помощи прокуратуры. «Так, в 1 полугодии 2022 года в целях погашения образовавшейся задолженности перед субъектами предпринимательской деятельности прокуратурой района внесено 40 представлений об устранении нарушений закона, к административной ответственности привлечено 6 должностных лиц», – сообщили в прокуратуре Курганской области.

В надзорном ведомстве добавили, что удалось добиться погашения задолженности перед субъектами малого и среднего бизнеса по исполненным муниципальным контрактам с 14,5 млн до 4,5 млн рублей. Вопрос погашения оставшейся задолженности находится на контроле прокуратуры района.

Курган, Ольга Федорова

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