В Кургане продавали пиво несовершеннолетним

В одном из магазинов Кургана продавили пиво несовершеннолетним. Отпускала продукцию подросткам 50-летняя женщина-продавец. В 2020 году ее уже штрафовали на 15 тысяч за продажу алкоголя детям, однако никаких выводов она не сделала и в этом году совершила тот же самый проступок.

В итоге было возбуждено уголовное дело по ст. 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно). Суд назначил продавцу наказание в виде 3 месяцев исправительных работ условно.

Курган, Ольга Федорова

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