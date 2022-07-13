Крупнейшая коммерческая клиника Тюмени откроет филиал в Кургане

В Кургане откроется филиал тюменской многопрофильной клиники «Медико-санитарная часть «Нефтяник». Как сообщили в правительстве Курганской области, в июле реализация проекта уже началась.

«Инвестор планирует потратить на развитие не менее 40 миллионов рублей. Часть этих средств будет компенсирована по программам господдержки, действующим в Курганской области: предпринимателю предоставят микрозайм под льготную ставку от 0,1% годовых и субсидию на покупку современного медицинского оборудования, чтобы покрыть часть расходов по договорам лизинга», – рассказали в пресс-службе правительства.

МСЧ «Нефтяник» – крупная коммерческая клиника, принадлежащая департаменту имущественных отношений Тюменской области. Ее директор – депутат гордумы Тюмени Иван Попов. Лечебно-профилактическое учреждение имеет в своей структуре поликлинику, диагностические подразделения, стационар с самым современным оборудованием (к примеру, здесь есть робот Da Vinci).

Курган, Ольга Федорова

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