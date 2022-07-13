В Курганской области смертельное ДТП – столкнулись внедорожник и грузовик

Смертельное ДТП произошло утром 13 июля в Юргамышском районе Курганской области. В 6 часов 30 минут на 210 километре трассы «Иртыш» столкнулись Toyota Land Cruiser и КамАЗ. За рулем внедорожника был 55-летний житель Красноярского края. Он возвращался из Ставропольского края домой и выехал на полосу встречного движения. Водитель погиб на месте, его пассажир (молодой человек 2003 года рождения) с травмами различной степен тяжести доставлен в больницу.

Водитель КамАЗа не пострадал. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, – сообщили в УГИБДД УМВД России по Курганской области.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»