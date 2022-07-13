Жителям курганского города каждую ночь отключают воду

Жители курганского города Катайск каждую ночь остаются без воды. Этому посвящены сразу несколько постов в группе «Типичный Катайск» в ВКонтакте. «Как радует эта стабильности, 5 этаж, ровно 24-00 выключают воду спасибо родной Водоканал, за новый насос», – пишут одни пользователи. «Привозим детей к бабушкам, там не то что в 24-00 отключают, вообще весь день давления нормального нет на верхних этажах. Не помыться не постирать нормально», – уточняют другие.

В администрации Катайска сообщили, что проблема водоснабжения города Катайска возникла из-за неисправности оборудования водонапорных скважин. «Ремонт неисправной одной скважины проведен, новый насос установлен. На следующей неделе ООО «Водоканал» проведет замену еще одного насоса. После замены обоих насосов система водоснабжение города будет работать на полную мощность», – заявили в администрации.

Катайск, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»