В Кургане будут судить бывшего главврача БСМП

В Кургане будут судить бывшего руководителя Курганской больницы скорой медицинской помощи Веронику Евдокимову. Уголовное дело в отношении нее было передано в городской суд 5 июля. Женщина обвиняется в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

«Обвиняемая давала главному бухгалтеру указания о премировании сотрудников. Однако распоряжаться поступившими на счет деньгами медработники не могли. Стимулирующие выплаты возвращались главному врачу и расходовались по ее личному усмотрению, в результате чего работникам причинен ущерб на сумму более 97 тысяч рублей», – рассказали в прокуратуре Курганской области.

Евдокимова начала работать в БСМП с октября 2020 года. В марте 2022 года ее сменил приехавший из Санкт-Петербурга Сергей Воронин.

Курган, Ольга Федорова

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