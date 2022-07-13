Глава курганского сельсовета подделывала решения думы

В Курганской области будут судить бывшую главу администрации Каширинского сельсовета (Кетовский район) Елену Колупаеву. Женщина обвиняется в служебном подлоге и мошенничестве (ч.1 ст.292, ч.3 ст.159 УК РФ). «По данным следствия, в 2019 – 2020 годах обвиняемая лично изготавливала решения сельской думы о выплате ей единовременных денежных вознаграждений за успешную деятельность и осуществление социально – экономической политики», – сообщили в СУ СКР Курганской области.

Сфальсифицированные Колупаевой правовые акты были предоставлены в финансовый отдел администрации Кетовского района. На их основании главе сельсовета незаконно выплатили единовременные денежные вознаграждения на общую сумму около 40 тыс. рублей, – рассказали в прокуратуре Курганской области. Расследование завершено, дело направлено в суд для рассмотрения.

Курган, Ольга Федорова

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