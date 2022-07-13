Мэрия Курагана объяснила, почему часть пляжа на Голубых озёрах закрыта для бесплатного доступа

В разгар жары и купального сезона власти Кургана выступили с объяснением: на Голубых озёрах обустраивается коммерческая турбаза, вход на которую будет платным. Ещё 9 июля жители Кургана в соцсетях обсуждали появление новых объектов и заборов на пляжной линии Голубых озёр. Некоторые высказали возмущение, призывая пожаловаться в прокуратуру, так как официальной информации о том, почему часть пляжа оказалась закрыта, не было.

13 июля в телегам-канале мэрии Кургана сообщили, что на Голубых озёрах реализуется инвестиционный проект, который одобрен региональным правительством.

С пояснениями выступила замдиректора департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Ольга Волкова. По её словам, новый объект разнообразит досуг горожан.

«Цель проекта – организация зоны отдыха населения, в том числе места для купания. Мы предоставили часть земельного участка ООО «Фрегат» для размещения нестационарных объектов, необходимых для обслуживания зоны отдыха. Это, в том числе, объекты для проката инвентаря, теневые навесы, павильоны, киоски. Подчеркну, это некапитальные нестационарные сооружения. Строительство капитальных объектов на территории Голубых озёр запрещено, поскольку это территория городских лесов. Разрешение на использование части земельного участка выдано ООО «Фрегат» на пять лет на основании постановления администрации города Кургана», – уточнила чиновница.

База отдыха будет называться «Солнечный остров». Городские власти уверяют, что инвестор планирует разместить автостоянку, игровую площадку для лазертага и пейнтбола, пункт проката, лодочную станцию, беседки, глэмпинг, домики для проживания, троллей (горизонтальную переправу) на другой берег, безопасную мангальную зону, горку, действующую зимой и летом.

«Оплата будет взиматься с посетителей базы отдыха для возмещения расходов по содержанию и обслуживанию территории», – говорится в сообщении мэрии.

Когда база отдыха начнёт работать – власти не сообщают.

Вместе с этим в беседе с изданием «45.ру» инвестор рассказывает о том, что хотел бы построить на данной территории. И указывает, что реализация проекта может затянуться на 5 лет.

«Москва сразу не строилась. В этом году мы не будем выглядеть как отличная база отдыха. Но я и моя команда сделаем всё, чтобы территория выглядела достойно. И чтобы люди, пишущие комментарии, понимали, что этот остров – не вся территория «Голубых озёр». Весь остальной пляж остается бесплатным. Но я считаю, что там не всегда может быть спокойно и люди могут себя по-разному вести», – рассказал в беседе с журналистами бизнесмен Булат Нургалин.

По его словам, кроме домиков в нынешнем сезоне также планируется организовать катание посетителей на гидроциклах, катамаранах и байдарках, плавательных досках.

Курган, Ефремова

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