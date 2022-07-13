В курганских реках из-за жары гибнет рыба

Жители Каргапольского района Курганской области сообщили о заморе рыбы в реке Миасс. «По течению плывут погибшие чебаки, окуньки, ерши, щурята, караси и даже раки! Вопрос: Какова причина их гибели? Повышенная температура или что-то другое?», – написал Александр Каргаполов в группе «Инцидент | Каргаполье» в «ВКонтакте».

Одни пользователи предположили, что в реку могли попасть химикаты, другие уверены, что рыба погибла из-за жары и недостатка кислорода. «Температура воды в Миассе +27 градусов, рыба сварилась, сегодня приезжали специалисты от ФГБУ «Уральское УГМС», взяли пробы воды. В том году рыба гибла, от жары», – написала Марина Ковкова.

В управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды подтвердили информацию о том, что рыба задохнулась. Из-за жары и отсутствия ветра в воде сейчас очень мало кислорода. При этом для многих рыб критической температурой, при которой они чувствуют себя дискомфортно и умирают, являются 24 градуса. По информации Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14-15 июля в отдельных районах Курганской области ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха до 36 градусов.

Курган, Ольга Федорова

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