Премии курганских мэров будут зависеть от поголовья скота

Правительство Курганской области расширило показатели, по которым будет оценивать эффективность работы муниципальной власти. Теперь в KPI входит развитие сельского хозяйства. В частности добавились пункты «динамика производства зерна и маслосемян в хозяйствах всех категорий» и «динамика поголовья скота и птицы в хозяйствах всех категорий». Соответствующее постановление 12 июля подписал заместитель губернатора Константин Ермаков.

Ранее эффективность муниципальных управленческих команд оценивалась по 10 показателям: по динамике поступления доходов и погашения кредитной задолженности, по количеству созданных рабочих мест в рамках инвестпроектов и числу новых реализуемых инвестпроектов, по исполнению плана приватизации имущества, снижению числа пожаров, исполнению муниципальных контрактов, по работе с обращениями граждан, по работе с населением и институтами гражданского общества. Также ранее оценивалось ликвидация несанкционированных свалок. Теперь этот пункт называется «надлежащее санитарное содержание территории».

За достижение наилучших значений показателей эффективности муниципальные образования получают грант из областного бюджета. Выполнение KPI влияет на вознаграждение и премиальные выплаты для глав, – сообщали ранее в курганском правительстве.

Курган, Ольга Федорова

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