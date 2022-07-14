В Курганской области из-за жары ограничили движение по трассам

В четверг, 14 июля, с 13:00 из-за жаркой погоды введен запрет на движение грузовиков по дорогам федерального значения в Курганской и Челябинской областях.

Как сообщает УПРДОР «Южный Урал», временное ограничение для тяжеловесных транспортных средств действует на трассах:

– М-5 «Урал» на участке с 1796 км по 1871 км;

– М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу, на участке с 11 км по 130 км;

– А-310 (Челябинск – Троицк) на участке с 16 км по 146 км;

– Р-254 «Иртыш» на участке с 13 км 465 км;

– Р-254 «Иртыш», подъезд к Тюмени, на участке с 0 км по 91 км;

– Р-354 (Екатеринбург – Шадринск – Курган) на участке с 125 км по 356 км.

Движение будет ограничено до 20 часов 14 июля. Подрядным организациям совместно с подразделениями ГИБДД поручено осуществить распорядительно-регулировочные действия по ограничению движения, а также организовать регулярный пролив проезжей части.

Напомним, в Курганской области в эти дни стоит очень жаркая погода – 33-36 градусов тепла.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»