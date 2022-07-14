В Курганской области в 2,5 раза выросло число официальных взяточников

В Курганской области в 2 раза выросло число фактов получения и дачи взятки. Об этом сообщается в отчете УМВД региона о результатах работы в первом полугодии 2022 года. «Сотрудниками полиции задокументировано 19 фактов получения (6 мес. 2021 г. – 8; +2,4 раза) и 47 дачи взятки (6 мес. 2021 г. – 25; +88,0%)», – сообщается на сайте полицейского управления.

Кроме того, в 3,6 раза (до 155) выросло число преступлений, совершенных в составе организованных групп. Все они пресечены личным составом ОВД, за их совершение к уголовной ответственности привлечено 29 лиц.

При этом за первые полгода на 7,5% снизилось число заявлений и сообщений от граждан о происшествиях, а количество зарегистрированных преступлений сократилось на 6,2 процента – до 7 033 (сокращение по УрФО на 1,3%, по РФ – на 1,8%).

Больше чем на 50% уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений против личности, в том числе почти на треть стало меньше убийств. Число изнасилований сократилось почти на 85% – со 111 до 17 случаев за полгода.

«Общая раскрываемость преступлений составила 73 процента, что соответствует 13 месту среди всех субъектов РФ (средний показатель – 58,7%) и первому месту в УрФО (средний показатель – 61,5%). Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступных посягательств – 76,2 процента, что также является самым высоким показателем среди субъектов УрФО (средний – 55,0%) и соответствует 3 месту в РФ (средний – 52,8%)», – рассказали в УМВД по Курганской области.

На уровне 100 процентов раскрывались в 2022 году убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования, разбои, хулиганства. Кроме того, удалось повысить эффективность раскрытия грабежей (с 88,8 до 95,9%), мошенничеств (с 29,1 до 33,8%).

В 2,5 раза (с 80 до 196) больше раскрыто сотрудниками ОВД тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений, при этом число фигурантов по таким уголовным делам увеличилось в 2,2 раза (с 55 до 119).

По линии экономики правоохранительными органами области за полгода было поставлено на учет 454 экономических преступления. Размер причиненного ущерба по делам экономической и коррупционной направленности составил 105,9 млн рублей, его возмещение обеспечено на 161,3% (показатель по УФО – 106,6%, по России – 108,1%) и составило 170,9 млн рублей.

Курган, Ольга Федорова

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