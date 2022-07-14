Курганских чиновников наказали за свалки на кладбищах

Власти Щучанского района Курганской области не исполняли свои обязанности по содержанию кладбищ. Чиновники из семи муниципальных образований не принимали меры по ликвидации несанкционированных свалок, не убирали сухие листья, а также не занимались оборудованием контейнерных площадок для ТКО.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура района возбудила в отношении семи должностных лиц дела по ст. 6.3 Кодекса РФ об АП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

«Постановлениями начальника Шумихинского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области данные должностные лица привлечены к ответственности и им назначено административное наказание в виде предупреждения», – сообщили в прокуратуре Курганской области.

Курган, Ольга Федорова

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