В Кургане на деньги энергетиков из стадиона сделают спортивно-рекреационный парк

В Кургане реконструируют стадион «Локомотив». Ранее объект принадлежал ЮУЖД, но в 2021 году был передан в собственность городских властей. Работы по благоустройству стадиона будут производиться не за бюджетные средства, а на деньги благотворителя – компании СУЭНКО.

14 июля глава Кургана Елена Ситникова побывала на стадионе и встретилась с представителями московской фирмы ООО «Билдинг Технолоджис», которая займется реконструкцией. Представитель подрядчика рассказал, что в ближайшие дни начнутся работы по демонтажу асфальтового покрытия, вся необходимая техника уже в пути, все материалы закуплены. Также демонтируют трибуны, домик лыжной базы. Одновременно будут прорабатываться вопросы с ресурсоснабжающими организациями. После этого подрядчик приступит к планировке территории стадиона. Объект уже не будет только спортивным.

«По задумке он предполагается, как спортивно-рекреационный парк. Здесь разместятся разные площадки: для воркаута, для скейтбординга и велопаркура, для прогулок и тихого отдыха. Будет и прогулочная аллея. В центре стадиона запланировано поле для пляжного футбола, огороженное 3D-забором. Также установят тренажеры для детей и взрослых и людей с ограниченными возможностями здоровья», – рассказали в мэрии. На месте трибун появятся три крытых модуля, в которых расположатся туалеты и раздевалки место для проката спортивного инвентаря.

Большой объем работ будет проведен по озеленению территории. По проекту озеленение составляет 46%. На территории стадиона-парка высадят липы, клены, ивы, яблони, сирень, рябину и другие виды зеленых насаждений. Все уже существующие деревья будут оставлены. Там, где необходимо, проведут лишь санитарную обрезку. К примеру, уже сегодня обсуждался вопрос обрезки зеленых насаждений вдоль забора, стену которого планируется раскрасить новыми рисунками.

Курган, Ольга Федорова

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