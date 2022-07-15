Житель Кургана работал курьером у мошенников, обиравших пенсионеров

Оперативниками задержан курганец, работавший курьером у мошенников. 20-летний житель Кургана нашел в интернете объявление о высокооплачиваемой работе, при этом он осознавал, что бизнес является криминальным.

«В его задачи входило при получении через мессенджер адреса, выехать на место и забрать у пожилого человека пакет с деньгами. Затем переслать полученные средства на указанные анонимным работодателем счета. В качестве оплаты «труда» курьер должен был оставить себе 10 процентов от суммы», – рассказали в УМВД по Курганской области.

Жертвой мошенников стала 87-летняя курганская пенсионерка, которую по телефону убедили, что ее внучка нуждается в срочной операции, для проведения которой необходима крупная сумма денег. Обманутая женщина собрала 400 тысяч рублей и отдала прибывшему курьеру. С деньгами злоумышленник скрылся в соседнем регионе.

По факту мошенничества следователем УМВД России по городу Кургану возбуждено уголовное дело. Личность курьера и его местонахождение были установлены. Аферист был задержан в Екатеринбурге и доставлен в Курган для проведения следственных действий. Санкция инкриминируемой ему статьи (ч.3 ст.159 УК РФ) предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

Фото – сайт УМВД по Курганской области

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»