Курганская больница закупила незаконные медизделия

Одна из областных больниц Зауралья пыталась закупить незаконные медицинские изделия стоимостью почти 1 млн рублей. Суд признал сделку недействительной.

«Медицинское учреждение, выступая государственным заказчиком, по результатам проведенного электронного аукциона заключило контракт на поставку медицинских изделий на сумму около 900 тыс. руб. Однако поставленные медицинские препараты были не зарегистрированы в установленном законом порядке, а представленное исполнителем контракта регистрационное удостоверение не относилось к предмету контракта», – сообщили в прокуратуре Курганской области.

Поскольку применение незарегистрированных медицинских изделий может повлечь негативные последствия для здоровья граждан, прокурор обратился в арбитражный суд Курганской области с иском о признании сделки недействительной и взыскании в пользу государственного учреждения денежных средств, оплаченных за поставленные изделия. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. В настоящее время деньги возвращены в лечебное учреждение.

Курган, Ольга Федорова

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