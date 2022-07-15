Курганский пристав покрывала долги мужа и коллеги

В Курганской области судили бывшего старшего судебного пристава-исполнителя Шатровского райотдела судебных приставов Наталью Кривошеину. Женщину признали виновной в превышении должностных полномочий, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

Пять лет назад Кривошеина несколько месяцев не возбуждала исполнительное производство в отношении своего коллеги о взыскании штрафа в размере 30 тыс. рублей. Кроме того, она помогла своему мужу возвратить взысканные с его банковского счёта денежные средства в сумме 10,5 тыс. рублей, освободив таким образом его от уплаты налогов, взысканных по решению суда.

«На рабочем компьютере она изготовила официальный документ – постановление от судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства, в который внесла заведомо ложные сведения о погашении должником задолженности перед налоговым самостоятельно», – сообщили в прокуратуре Курганской области.

Изначально женщину судили в Шатровском районном суде. С решением она не согласилась. В апелляционной жалобе Кривошеина обратила внимание на то, что события имели место в 2018 году, были известны всем, по ним проводилась проверка с участием руководства областного Управления ФССП и службы собственной безопасности Управления, а также сотрудниками прокуратуры Шатровского района. Однако признаков уголовно-наказуемых деяний в ее действиях выявлено не было, а были установлены лишь признаки дисциплинарного проступка. Несмотря на это, спустя три года были возбуждены уголовные дела без выявления иных обстоятельств.

Обвиняемая заявила, что свидетели из числа подчиненных ее оговорили, и что уголовное дело является местью прокурора и его заместителя за ее служебную деятельность. Между тем, курганский облсуд суд, проверив все доказательства, не согласился с доводами Натальи Кривошеиной и даже усилил наказание (женщине назначили штраф в размере 120 тыс. рублей).

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