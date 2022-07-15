Курган получит 650 млн рублей на дороги

Курганская область получит льготный кредит в размере 650 млн рублей в рамках программы «Инфраструктурное меню». Заявку региона на эти средства одобрило правительство России. Деньги пойдут на развитие транспортной инфраструктуры. «За счет ИБК (инфраструктурный бюджетный кредит – прим. ред.) Курганская область получит финансирование в размере 0,65 млрд рублей. Средства будут направлены на дорожное строительство в Кургане», – сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он отметил, что на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ 14 июля было принято решение о выделении почти 40 млрд рублей инфраструктурных бюджетных кредитов и заемных средств из Фонда ЖКХ.

«Только за последний месяц в рамках инфраструктурного меню мы распределили более 123 млрд рублей. Деньги выделяются большие, и сейчас перед нами стоит серьезная задача реализации одобренных проектов на всей территории страны. Регионы должны целенаправленно работать в этом направлении. Мы ждем реальных результатов улучшения инфраструктуры во всех сферах отрасли, чтобы граждане как можно скорее ощутили пользу от программы», – подвел итог заседания Марат Хуснуллин.

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