В Зауралье клещи покусали 5 тысяч человек

Больше 5 тысяч жителей Курганской области были укушены клещами с начала сезона. Из них 20 человек заболели клещевым энцефалитом и еще 18 человек – клещевым боррелиозом.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, всего в медицинские организации области по поводу укусов клещами обратились 5116 человек, в том числе 1186 детей. «Проведена лабораторная диагностика 1416-ти клещей, снятых с людей. Вирус клещевого энцефалита выявлен в 15 экземплярах, в 55 экземплярах обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, в 5 – возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека, в 2-х – гранулоцитарного анаплазмоза человека», – сообщили в управлении.

Курган, Ольга Федорова

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