Жители Кургана неделями не могут попасть к терапевту

Жители Кургана неделями не могут попасть на прием к терапевту. Об этом люди сообщают в социальной сети в ВКонтакте. Обсуждение началось под постом женщины, которую с острой болью в ноге отказались принять в двух поликлиниках.

«Болит нога, намазала, выпила обезболивающее, нет терпения. 1 июля позвонила в больницу – ближайшая запись к терапевту на 29 июля. Записалась. Сколько могла терпела. Сил нет, 14 июля пошла в больницу по прописке на Краснодонскую, 15. Терапевт с участка в отпуске, другие принимают только по записи. В регистратуре предложили сходить к хирургу. На Невежина, 5 прождала в очереди 2 часа стоя, зашла в кабинет, хирург отказалась принимать без направления терапевта. Вернулась на Краснодонскую, в регистратуре опять сказали: принимаем только по записи. Коридоры пустые. Пошла – смотрю принимает терапевт Зяблова, кабинет пустой, дверь открыта, сидит пьёт кофе. Я попросила меня принять, она отказала, сказала: только по записи. Я обратилась за помощью к завотделением Тумбинской, она сказала, что ничего не знает, взяла букет в руки, закрыла дверь на ключ и ушла из поликлиники. Я позвонила в департамент, мне сказали: обращайтесь к главврачу, который сидит в Заозерном, дали номер телефона, на который я не дозвонилась. Ну неужели терапевт дежурный не может быть? Ладно, потерплю, может доживу до 29.07 когда подойдет моя запись к терапевту», – рассказала жительница Кургана.

В ответ пользователи сообщили о подобных историях из своей практики.

«Так и есть. Сама на себе испытала такую ситуацию в этой же поликлинике. К терапевту запись 2 недели ждать, пошла в поликлинику на КЗКТ к неврологу, тот выписал 5 дней кеторол. Естественно пока уколы ставила ничего не болело, через 5 дней выписал, а сам даже снимок не смотрел. По любому жаловаться на такое отношение к людям», – пишет Настя Кудрявцева.

«Я записалась 23 июня в поликлинику в Заозерном на ближайшее время – 22 июля. Ребенок опять 6 месяцев ждал талон к детскому невропатологу.

В какие-то давние времена была живая очередь, все проходили, всех принимали, все и всё успевали. Сейчас талон не дождаться, да еще в коридоре по записи часа 4 сидеть», – добавляет Оксана Базарова

«Вот и наш дорогой и любимый нам человек ходил два года по врачами очереди ждал действительно по 2-3 недели. А теперь его просто нет с нами. Онкология дала о себе знать. Вот чем закончились все ожидания очередей по записи», – рассказала Юлия Пушкалова.

«Это действительно, что-то ужасное, очень трудно попасть к фельдшерам на приём. Ждёшь по нескольку месяцев, повезёт запишут, а нет, тогда опять ждёшь, притом это творится в Кургане, а потом врачи разводят руками, надо было раньше приходить, выжимают деньги – идите к платному, иначе хана. Травматолог в железнодорожной назначает такое лечение, что от этих сумм только продавать квартиру и жить на мусорке. Со слезами сказала ему: нет таких денег. Ваши проблемы, ответ», – пишет Светлана Тюкачева.

Люди предлагают автору поста написать заявление в прокуратуру или прийти в поликлинику с телефоном и записать разговор с заведующей на видео.

«Мне как-то также отвечала терапевт Иванова в Заозерном (спина болела). Я достала телефон, включила камеру и попросила ещё раз повторить, почему меня с острой болью и полисом не принимают. Сразу приняли (ну чай конечно допили)», – поделилась опытом Елена Чебыкина.

Курган, Ольга Федорова

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