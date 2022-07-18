Житель Кургана сообщил о загрязнении реки Тобол нефтепродуктами (ФОТО)

Житель Кургана сообщил о загрязнении реки Тобол нефтепродуктами и выложил доказательства в соцсети. В ответ областные чиновники в комментариях сообщили, что это не их полномочия, а сфера ответственности федералов. Дискуссия развернулась в паблике «ЧП Курган» 18 июля 2022 года.

«Загрязнение реки Тобол нефтепродуктами в районе Царева Городища», – написал автор видео. И добавил – он снимает берег реки. Рядом, по его предположению, находится подземное хранилище, из которого, вероятнее всего, и вытекает жидкость. Гражданин уточнил, что на воде видно плёнку, а в воздухе чувствуется запах нефтепродуктов.

В комментариях подписчики написали, что это далеко не первая жалоба на загрязнение реки в этом месте. «Эта история стара, как мир. Лично была инициатором истории о загрязнении нефтепродуктами в этом же месте. Лет 6 назад. Приехали, пофоткали, пригнали каких-то людей в экипировке, пособирали ватой жирные лужи и уехали. А воз и ныне там», – написала Ольга Пылкова.

«Мне 35 лет, и все сколько я живу, там так и было. Какая-то решетка», – написал Константин Попов.

Департамент природных ресурсов Курганской области отреагировал на пост. Чиновники написали, что это не их вопрос.

«Данный вопрос относится к полномочиям федеральных органов власти. Наши специалисты подготовят соответствующий запрос в Уральское межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования, о результатах будет сообщено дополнительно», – написали представители ведомства.

Кому и где «будет сообщено» – не уточняется.

Курган, Наталья Ефремова

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