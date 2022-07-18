В курганском правительстве создали новый орган

В Курганской области создана межведомственная комиссия по повышению эффективности использования и оборота земель.

Согласно постановлению губернатора, в ее функции входит оказание консультационной и методической помощи органам местного самоуправления по вопросам использования сельхозземель и по вопросам предоставления земельных участков гражданам или юрлицам в аренду без торгов в целях производства продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения в условиях санкций. Также комиссия рассматривает обращения от физических и юридических желающих взять в аренду землю без торгов и производить на ней продукцию.

В комиссию войдут руководители департаментов АПК, имущественных отношений и финансов, директор Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области», главы районов и городов Возглавит новый орган замгубернатора Владимир Архипов.

Курган, Ольга Федорова

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