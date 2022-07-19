В Шумихе авария оставила город без воды

Авария оставила жителей города Шумихи без воды 19 июля 2022 года. Об этом сообщают муниципальные власти на официальной станице «Вконтакте».

«Сегодня, 19 июля, в связи с аварией на центральном водопроводе по ул. Северная приостановлена подача воды потребителям города Шумихи. Водоснабжение будет восстановлено после проведения ремонтных работ», – говорится в паблике. Сроки завершения ремонтных работ не названы.

Напомним, серьёзная авария произошла в Шумихе во время летней жары в 2020 году. Из строя вышли 4 насоса. Тогда на место выезжал заместитель губернатора Анатолий Воробьёв, проблему решали несколько дней – люди в этот период оставались без воды или подача воды была ограничена.

В прошлом году губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в 2022 году в Шумихе начнётся масштабное обновление системы водоподготовки и водоподачи. «А вот в Шумихе и Макушино в этом году ремонтируем особо «острые» участки, чтобы начать в следующем году масштабное обновление. Следующим годом постараемся зайти с работами на систему водоподачи в этих райцентрах – там ситуация сложная с давних времён: скважины старые, малодебитные, заиленные, сети аварийные», – писал глава региона в своих аккаунтах в соцсетях в октября 2021 года.

В ноябре он сообщил: «в Катайске, Макушино, Шумихе решаются вопросы по системам водоподачи. В следующем году начнем решать вопросы по системе водоподачи и водоочистки в Шумихе – сейчас выходим на торги».

В июле текущего года в официальной группе правительства Курганской области «Вконтакте» говорилось, что в Шумихе идёт строительство станции водоподготовки, которая обеспечит качественной питьевой водой более 17 тысяч жителей города. Стоимость строительства – более 100 млн рублей. Объект планируют ввести в эксплуатацию к концу 2022 года. Про ремонт и обновление сетей там ничего не добавили.

Шумиха, Наталья Ефремова

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