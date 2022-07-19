Бывшего курганского депутата Хахалова оштрафовали за незаконную охоту в Свердловской области

Бывший депутат Курганской областной думы Денис Хахалов получит штраф за резонансную незаконную охоту в Свердловской области. Такое решение вынес суд. Фото и видео с охоты попали в Сеть и вызвали огромный резонанс весной 2021 года. На них группа мужчин обсуждает состояние волка, которого в этот момент переезжают снегоходом. В этой группе мужчин были депутат Хахалов. После публикаций в СМИ его исключили из «Единой России» и также он вынужден был отказаться от мандата депутата областной думы.

На скамье подсудимых оказались 6 человек – участников охоты. Это Михаил Бабин, Олег Байнов, Константин Кайгородов, Александр Пономарев, Ермек Сулейманов (егеря), Денис Хахалов.

По решению суда, сообщают «Вечерние ведомости», пяти участникам, в том числе Хахалову, назначили штрафы от 500 до 600 тыс. рублей, а егерю Ермеку Сулейманову назначили три года условно. Непосредственно г-н Хахалов должен будет выплатить 600 тыс. рублей.



Всех шестерых суд признал виновными по части 2 статьи 258 УК («Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору»).

Издание напоминает, что г-н Хахалов уже однажды был судим: его обвиняли в том, что он совместно с напарником Александром Удачиным купил, хранил и перевозил автомат АКМ и не менее чем 22 патронов к нему, а также в том, что 17 июня 2003 года он и Удачин использовали это оружие для убийства четырех человек в районе Катайска на трассе Екатеринбург – Курган. Тогда, в ноябре 2004 года, Курганский областной суд полностью оправдал обоих.

Как предполагают «Вечерние ведомости», более строгое наказание Ермеку Сулейманову за незаконную охоту объясняется тем, что у него имелась непогашенная судимость. Сулейманов – бывший сотрудник ГИБДД Каменска-Уральского. Его уволили после того, как в 2014 году в отношении него возбудили дело по части 2 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»). Впоследствии суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, отбывать наказание его направили в исправительную колонию для бывших силовиков «Красная утка» (ИК-13) в Нижнем Тагиле, но всего через год он уже вышел по УДО по решению Тагилстроевского районного суда.



Все снегоходы, на которых велась незаконная охота, согласно приговору, изымут в доход государства. А всё оружие, из которого она велась, отдадут Росгвардии.

Приговор пока не вступил в законную силу и ещё может быть обжалован.

Курган, Екатеринбург, Наталья Ефремова

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