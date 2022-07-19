Водители автобусов в Кургане стали виновниками 9 аварий

За полгода на территории Кургана по вине водителей автобусов допущено 9 ДТП, в результате которых 14 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Кургана со ссылкой на данные ГИБДД.

Городские чиновники посчитали нужным сообщить, что «перевозчики нередко допускают грубые нарушения, не соблюдая обязанности по прохождению предрейсового контроля технического состояния автобусов, предрейсового осмотра водителей».

С 19 по 21 июля 2022 года на территории Кургана проходит оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Автобус», добавили в мэрии.

Курган, Наталья Ефремова

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