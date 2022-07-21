В Курганской области бешеный лисёнок укусил ребёнка

В селе Сухринское Шадринского района бешеный лисёнок укусил ребёнка. На территории населённого пункта введён карантин по бешенству. Об этом сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора по Курганской области.

«В селе Сухринское Шадринского района больным лисёнком (при попытке его погладить) был укушен за палец ребёнок. Желание приласкать дикое животное закончилось необходимостью введения 6 доз антирабической вакцины. В эпизоотическом очаге села Сухринское проведены все необходимые профилактические мероприятия, разработан план по ликвидации и профилактике бешенства животных», – говорится в сообщении надзорной инстанции.

Карантин был ведён 7 июля, постановление подписал заместитель губернатора Константин Ермаков, так как Вадим Шумков находился на тот момент в отпуске.

Эпизоотическим очагом признано личное хозяйство гражданина.

Шадринский район, Наталья Ефремова

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