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Четверг, 21 июля 2022, 12:55 мск

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В курганском правительстве назначили главу Депфина

фото – официальный паблик правительства Курганской области «Вконтакте». Сергей Гаврин

Сергей Гаврин назначен директором департамента финансов Курганской области. До этого он был и.о. директора этого ведомства. Об этом 21 июля 2022 года сообщает официальный телеграм-канал областного правительства.

Отметим, департамент финансов в начале 2022 году пережил реформу. Ранее ведомство существовало в статусе управления финансов. Его возглавлял заместитель губернатора (на тот момент Константин Ермаков). Вместе с переименованием структуры разделили и должности заместителя губернатора и директора департамента финансов.

Константину Ермакову передали часть полномочий ушедшего из правительства вице-губернатора Владислава Кузнецова (его должность ликвидировали). А департаментом финансов в статусе и.о. директора стал руководить заместитель г-на Ермакова – Сергей Гаврин.

Курган, Наталья Ефремова

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