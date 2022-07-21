В курганском правительстве назначили главу Депфина

Сергей Гаврин назначен директором департамента финансов Курганской области. До этого он был и.о. директора этого ведомства. Об этом 21 июля 2022 года сообщает официальный телеграм-канал областного правительства.

Отметим, департамент финансов в начале 2022 году пережил реформу. Ранее ведомство существовало в статусе управления финансов. Его возглавлял заместитель губернатора (на тот момент Константин Ермаков). Вместе с переименованием структуры разделили и должности заместителя губернатора и директора департамента финансов.

Константину Ермакову передали часть полномочий ушедшего из правительства вице-губернатора Владислава Кузнецова (его должность ликвидировали). А департаментом финансов в статусе и.о. директора стал руководить заместитель г-на Ермакова – Сергей Гаврин.

Курган, Наталья Ефремова

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