В Кургане осудили двух наркосбытчиков, которые изрезали полицейских

В Кургане осудили двух наркосбытчиков, которые ранили ножом полицейских. Резонансное ЧП случилось 15 сентября 2021 года в Заозёрном жилом массиве. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков увидели двух граждан, которые оборудовали тайники-закладки. Силовики попытались задержать злоумышленников, но те проявили сопротивление – напали на полицейских с ножом.

Оба злоумышленника 1988 года рождения.

«Ранив сотрудников, осуждённые скрылись с места происшествия. Полицейские с ножевыми ранениями различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение. Задержать нападавших удалось по горячим следам благодаря слаженной работе сотрудников правоохранительных органов. В автомобиле, на котором передвигались осуждённые, были изъяты наркотики, приготовленные для сбыта (героин – прим.ред)», – напоминают обстоятельства преступления в следственном управлении СК по Курганской области 21 июля 2022 года.

Оба злоумышленника признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч.3 ст.30 п.п.«а», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Приговором суда осуждённым назначено наказание – 17 и 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Полицейских, пострадавших при задержании, наградили – указом президента РФ за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, оперуполномоченные награждены медалями «За отличие в охране общественного порядка».

Курган, Наталья Ефремова

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