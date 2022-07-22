В Кургане перевозчик бросил маршрут до «Синтеза»

В Кургане перевозчик бросил маршрут 336 и больше не обслуживает его. Речь идёт о рейсе с конечными остановками «Школа 17» и «пос. Синтез». О том, что маршрут больше не обслуживается, сообщает Союз транспортных перевозчиков Курганской области на свое странице «ВКонтакте» 22 июля 2022 года.

Причина пока не названа.

«В Кургане перевозчик отказался от маршрута. Уже более недели на линию не выезжал не один автобус на этом маршруте», – говорится в сообщении Союза.

Маршрут, судя по данным в Сети, обслуживает компания ИП Белобородов. Там не смогли оперативно прокомментировать информацию о брошенном маршруте и предложили перезвонить позднее.

Вместе с этим в Союзе перевозчиков напоминают, что по закону власти могут принять решение о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок, ели автобусы не выходят на рейс более трёх дней подряд без уважительной причины.

В мэрии пока не прокомментировали ситуацию.

Курган, Наталья Ефремова

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