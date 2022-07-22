Губернатора Шумкова попросили спасти уникальный курганский дендрарий

Курганские депутаты обратились к губернатору Вадиму Шумкову с просьбой решить проблему «Просветского дендрария».

Памятник природы, которому уже почти 130 лет, расположен в поселке Старый Просвет Кетовского округа. Он находится в ужасном состоянии. Многие деревья попадали (сгнили или сломались из-за ветра), образовав непролазную опасную трущобу. Таблички с названиями древесных пород и растений исчезли, изгородь и лавочки пришли в негодность, отсутствуют туалеты, территория вокруг дендрария захламлена.

Вместо того чтобы привести объект в порядок, сотрудники ГКУ «Экофонд» (отвечает за содержание дендрария) развесили объявления о том, что посещение дендрария запрещено в связи с наличием аварийных деревьев. Сообщается также, что на территории памятника природы идут ремонтные работы, но на самом деле никаких требуемых работ не проводится, – сообщил депутат областной думы Юрий Ярушин.

Он и его коллеги из фракции ЛДПР написали об этом губернатору Шумкову. «Внимание к памятнику регионального значения «Просветский дендрарий» ослаблено, несмотря на то, что история развития лесного хозяйства Зауралья связана именно с ним», – говорится в обращении.

В Просветском дендрарии высажено 54 вида деревьев и 124 вида редких растений и трав со всей страны, из Европы и с других континентов. Среди них 23 редких и исчезающих вида, занесенных в Красную книгу. Главная достопримечательность – древняя Кулундинская сосна, которая росла здесь задолго до закладки дендрария. В 2019 году сосне был присвоен статус «Дерево – памятник живой природы» всероссийского значения.

«В свое время в дендрарии было множество посетителей, в том числе из-за рубежа – Австралии, Вьетнама, Афганистана и т.д. До недавнего времени здесь занимались научными работами студенты и ученые КГУ, уральского лесотехнического университета и московского института леса, – говорит Юрий Ярушин. – Наши предки сумели создать в Зауралье такую природную жемчужину, а сегодня она забыта, вопросы по ее содержанию не решаются».

В обращении на имя губернатора депутаты попросили Вадима Шумкова поручить департаменту гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов провести работы по приведению дендрария в надлежащее состояние.

Курган, Ольгам Федорова

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