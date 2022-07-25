В Кургане утонул подросток

В Кургане в садовом товариществе утонул ребёнок. Прокуратура региона проводит проверку по факту ЧП, сообщили в надзорном ведомстве.

«По факту гибели ребёнка в результате утопления в реке Тобол в СНТ «Сельхозтехника» прокурору Кургана поручено провести проверку исполнения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и зашиты прав несовершеннолетних, а также полноте мер, принимаемых уполномоченными органами и должностными лицами, к обеспечению безопасности на водных объектах»– говорится в сообщении инстанции.

Известно, что проверку также проводят следователи.

Издание 45.ру сообщает, что тело ребёнка нашли 24 июля 2022 года.

Курган, Наталья Ефремова

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