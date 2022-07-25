В Зауралье два водителя погибли в ДТП с лосем

Два человека погибли в Курганской области из-за ДТП с лосем. Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 24 июля, в Катайском районе. Около 4 часов утра на автодороге Екатеринбург-Шадринск – Курган (159 км) автомобиль Skoda Yeti столкнулся с диким животным. После этого машину отбросило на встречную полосу движения, где иномарка столкнулась с автомобилем Lada Priora. Оба водителя скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, – рассказали в ГИБДД по Курганской области.

Вот как описывают увиденное очевидцы в социальных сетях. «В шоке от увиденного. Были уже полиция и пожарка. На трассе лежал сбитый лось, голова почти оторвана. Кровища. В поле 3 машины. Вся дорога закидана вещами, колбасой, видимо что в машинах было. В одной наверное точно труп. Потому что других людей не было, наверное увезли на скорой. Одна машина, самая убитая, там труп сидел, ну может живой, но зажатый железом», – написали пользователи в группе «Инцидент Курган» в ВКонтакте.

Катайск, Ольга Федорова

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