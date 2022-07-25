Семь тысяч курганцев смогли отдохнуть за рубежом

Почти семь тысяч жителей Курганской области (6,9 человек) купили турпутевки на зарубежные курорты в 2021 году. Об этом сообщает Свердловскстат. Самыми популярными направлениями были Турция (67,1% от общего количества туристов, купивших зарубежные туры), Египет (14,9%), Объединенные Арабские Эмираты (4,9%) и Абхазия (4,1%).

Всего услугами туристских фирм воспользовались 17,2 тыс. курганцев, что в 2,3 раза больше, чем в 2020 году. Из них на территории России отдыхали 10,3 тыс. человек (59,7%). Население купило 9,2 тыс. турпакетов стоимостью 604,3 млн рублей. Средняя стоимость одного турпакета составила 65,5 тыс. рублей (в 2020 г. – 80,4 тыс. рублей).

Курган, Ольга Федорова

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