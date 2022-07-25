Замгубернатора Курганской области Куташи скрыла комментарии на новой странице «Вконтакте»

Заместитель губернатора Курганской области, руководитель аппарата губернатора Оксана Куташи завела личную страницу «ВКонтакте». Чиновница опубликовала два поста – о президиуме правительства в Шадринске и о Крестово-Ивановской ярмарке. Комментарии в аккаунте закрыты – пользователи не могут задать вопрос г-же Куташи. Напомним, именно она отвечает за внутреннюю политику в регионе и коммуникации власти с населением.

При этом другой заместитель губернатора – Владимир Архипов, который отвечает за экономическую политику в регионе, уже давно ведёт свою страницу «ВК» и рассказывает о встречах и принятых решениях. У него комментарии открыты.

Также страницу «Вконтакте» имеет заместитель губернатора по соцполитике Лариса Кокорина. Новые записи в её аккаунте не появлялись с 2020 года. Оставить комментарии под её постами может любой желающий. Правда, ответов на них нет – замгубернатора не считает нужным реагировать на вопросы пользователей.

Не удалось найти страницы заместителей главы региона Константина Ермакова и Константина Малышева.

Отметим, у самого главы Курганской области Вадима Шумкова на странице в «ВК» комментарии также закрыты.

Курган, Наталья Ефремова

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