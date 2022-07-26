Жителей Кургана попросили не купаться на «Бабьих песках» из-за бактерий

Администрация Кургана рекомендовала жителям и гостям города временно воздержаться от купания в реке Тобол на пляже «Бабьи пески». Как сообщили в мэрии, из-за жаркой погоды в воде размножились бактерии и ее качество ухудшилось. «Это явление природное и серьёзной опасности для человека не представляет. Однако купаться в такой воде все-таки не рекомендуется», – предупредили чиновники.

По заданию департамента развития городского хозяйства, Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области каждые 10 дней проводит отборы проб воды во всех официально разрешенных местах для купания. О возможности возобновить купания на «Бабьих песках» жителей города проинформируют дополнительно.

Курган, Ольга Федорова

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